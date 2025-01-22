Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1886 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 9,167
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1886
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1886 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 74823 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 12 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец Numismática Leilões
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS66 GENI
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
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