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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1886 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1886 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1886 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 9,167

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1886
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1886 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 74823 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 12 сентября 2024.

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Великобритания 2 пенса 1886 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 2 пенса 1886 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Великобритания 2 пенса 1886 на аукционе Numismática Leilões - December 18, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS66 GENI
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания 2 пенса 1886 на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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