Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1886 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,088,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1886
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1886 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 29756 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец GINZA
Дата 11 июня 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 октября 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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