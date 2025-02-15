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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1886 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1886 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1886 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,088,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1886
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1886 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 29756 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе GINZA - June 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 июня 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Heritage - August 12, 2021
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе DNW - February 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Heritage - October 17, 2019
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Heritage - October 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 октября 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Heritage - October 3, 2019
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Heritage - October 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Пенни 1886 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Где продать?

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