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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1870 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1870 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1870 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 9,902

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1870
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1870 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 30 EUR. Торги состоялись 2 октября 2021.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
Великобритания Пенни 1870 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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