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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1870 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1870 WW Герб "WW" вдавленные
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Соверен 1870 WW Герб "WW" выпуклые
Средняя цена 520 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1870
Средняя цена 470 $
Продажи
0 54

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1870 WW Готическая
Средняя цена 980 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1870
Средняя цена 150 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
6 пенсов 1870
Средняя цена 380 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1870
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1870
Средняя цена 110 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 пенса 1870
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1-1/2 пенса 1870
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Пенни 1870
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1870
Средняя цена 370 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1870
Средняя цена 120 $
Продажи
0 21
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