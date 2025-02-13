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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1870 года (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 5,347

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1870
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1870 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 65099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 148 USD. Торги состоялись 29 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Heritage (1)
Великобритания 2 пенса 1870 на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность PL66 PCGS
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 17500 JPY
Великобритания 2 пенса 1870 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Великобритания 2 пенса 1870 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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