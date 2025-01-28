Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1870 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,467,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1870
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1870 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21170 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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