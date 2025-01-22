Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1-1/2 пенса 1870 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,71 гр
- Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1-1/2 пенса
- Год 1870
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1870 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Spink UK за 2200 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность PF50 PCGS
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность PF45 NGC
Цена
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