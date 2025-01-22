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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1-1/2 пенса 1870 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1-1/2 пенса 1870 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1-1/2 пенса 1870 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1-1/2 пенса
  • Год 1870
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1870 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Spink UK за 2200 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1-1/2 пенса 1870 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1-1/2 пенса 1870 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность PF50 PCGS
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Великобритания 1-1/2 пенса 1870 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
2807 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1-1/2 пенса 1870 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1-1/2 пенса 1870 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1-1/2 пенса 1870 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1-1/2 пенса 1870 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Великобритания 1-1/2 пенса 1870 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность PF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1-1/2 пенса 1870 на аукционе Spink - January 24, 2007
Продавец Spink
Дата 24 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1-1/2 пенса 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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