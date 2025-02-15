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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Соверен 1870 года WW "Герб". "WW" вдавленные (Великобритания, Виктория)

Разновидность: "WW" вдавленные

Аверс монеты - Соверен 1870 года WW "Герб" "WW" вдавленные - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Соверен 1870 года WW "Герб" "WW" вдавленные - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,190,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1870
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1870 года "Герб" со знаком WW. "WW" вдавленные. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 27000 GBP. Торги состоялись 19 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - August 6, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1918 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Spink - January 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - November 14, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - September 30, 2021
Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - September 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Coins of the Realm - September 26, 2021
Продавец Coins of the Realm
Дата 26 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - January 7, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 7 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - August 16, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - January 26, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - November 24, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - November 24, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - June 6, 2019
Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - June 6, 2019
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - October 25, 2018
Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - October 25, 2018
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания Соверен 1870 WW "Герб" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Соверен 1870 "Герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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