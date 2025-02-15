Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Соверен 1870 года WW "Герб". "WW" вдавленные (Великобритания, Виктория)
Разновидность: "WW" вдавленные
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,190,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1870
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1870 года "Герб" со знаком WW. "WW" вдавленные. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 27000 GBP. Торги состоялись 19 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1918 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Coins of the Realm
Дата 26 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 7 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 16 августа 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 24 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 24 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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