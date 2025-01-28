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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1870 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1870 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1870 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 480,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1870
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1870 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2409 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1380 USD. Торги состоялись 28 мая 2006.

Сохранность
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - February 14, 2019
Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - February 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 26, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 26 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2006
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Великобритания 6 пенсов 1870 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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