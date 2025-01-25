Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1885 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 12,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1885
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1885 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Klondike Auction за 140 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (1)
Продавец Klondike Auction
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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