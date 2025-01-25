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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1885 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1885 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1885 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 12,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1885
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1885 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Klondike Auction за 140 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Klondike Auction (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Stephen Album (1)
Великобритания Пенни 1885 на аукционе Klondike Auction - September 8, 2024
Великобритания Пенни 1885 на аукционе Klondike Auction - September 8, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Великобритания Пенни 1885 на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни 1885 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Великобритания Пенни 1885 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1885 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1885 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Великобритания Пенни 1885 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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