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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1885 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1885 WW Св. Георгий
Средняя цена 600 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1885
Средняя цена 440 $
Продажи
0 177

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1885
Средняя цена 290 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1885 Готическая
Средняя цена 510 $
Продажи
3 133
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1885
Средняя цена 150 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
6 пенсов 1885
Средняя цена 120 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1885
Средняя цена 85 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1885
Средняя цена 55 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 пенса 1885
Средняя цена 700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1885
Средняя цена 70 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1885
Средняя цена 170 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1885
Средняя цена 110 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Фартинг 1885
Средняя цена 55 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1885
Средняя цена 35 $
Продажи
0 48
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