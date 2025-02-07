Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1885 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,442,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1885
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1885 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24313 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 13 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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