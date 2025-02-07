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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1885 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1885 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1885 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Sebastian Sänn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,442,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1885
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1885 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24313 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 16 января 2025
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Rio de la Plata - December 13, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 13 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Davissons Ltd. - October 23, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1885 на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1885 на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1885 на аукционе Soler y Llach - September 18, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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