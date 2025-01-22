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2 пенса 1885 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1885 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1885 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 5,958

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1885
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1885 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 7289 проданному на аукционе Stack's Bowers за 700 USD. Торги состоялись 19 января 2022.

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Великобритания 2 пенса 1885 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 2 пенса 1885 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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