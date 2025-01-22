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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1901 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1901 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1901 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1901
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1901 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27273 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1901 TB на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 69 EUR
Великобритания Пенни 1901 TB на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания Пенни 1901 TB на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

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