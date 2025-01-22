Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1901 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1901
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1901 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27273 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Где продать?
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