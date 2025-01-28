flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1901 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1901 TB
Средняя цена 570 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1901 TB Св. Георгий
Средняя цена 420 $
Продажи
1 232

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1901 TB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1901 TB
Средняя цена 160 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1901 TB
Средняя цена 70 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
6 пенсов 1901 TB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1901 TB
Средняя цена
Продажи
1 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1901 TB
Средняя цена 60 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
2 пенса 1901 TB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Пенни 1901 TB
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1901 TB
Средняя цена 100 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1901 TB
Средняя цена 60 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
Фартинг 1901 TB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 35
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть