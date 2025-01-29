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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1901 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1901 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1901 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,016,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1901
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1901 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 140 GBP. Торги состоялись 11 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе CNG - November 1, 2023
Продавец CNG
Дата 1 ноября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1901 TB на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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