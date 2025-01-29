Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1901 года TB (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,016,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1901
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1901 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 140 GBP. Торги состоялись 11 июня 2019.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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