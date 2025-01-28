Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1901 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 14,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1901
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1901 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2409 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 1200 CZK. Торги состоялись 21 марта 2021.
Сохранность
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