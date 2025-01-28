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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1901 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1901 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1901 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 14,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1901
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1901 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2409 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 1200 CZK. Торги состоялись 21 марта 2021.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • HERVERA (1)
  • Katz (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (1)
Великобритания 2 пенса 1901 TB на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 1200 CZK
Великобритания 2 пенса 1901 TB на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 2 пенса 1901 TB на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1901 TB на аукционе Soler y Llach - May 4, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1901 TB на аукционе Coin Cabinet - June 4, 2017
Продавец Coin Cabinet
Дата 4 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 2 пенса 1901 TB на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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