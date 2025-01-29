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Пенни 1859 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1859 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1859 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1859
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1859 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 5601 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 70 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
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  • Katz (1)
Великобритания Пенни 1859 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

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