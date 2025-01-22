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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1859 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1859 WW Герб
Средняя цена 920 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
Соверен 1859 WW Герб Дополнительная линия в ленте
Средняя цена 6300 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1859
Средняя цена 640 $
Продажи
1 60

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1859 WW Готическая
Средняя цена 620 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1859
Средняя цена 240 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
6 пенсов 1859
Средняя цена 370 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1859
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1859
Средняя цена 45 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 пенса 1859
Средняя цена 370 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1859
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1859
Средняя цена 370 $
Продажи
1 78
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1859 WW
Средняя цена 220 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Фартинг 1859 WW
Средняя цена 220 $
Продажи
0 15
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