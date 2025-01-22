Соверен 1859 года WW "Герб". Дополнительная линия в ленте (Великобритания, Виктория)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1859 года "Герб" со знаком WW. Дополнительная линия в ленте. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе St James’s Auction за 32000 USD. Торги состоялись 15 января 2025.

Сохранность UNC (7) AU (42) XF (13) VF (31) F (10) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS70 (1) MS63 (5) MS62 (1) AU58 (7) AU55 (16) AU53 (16) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (5) VF20 (1) RD (1) PL (1) Сервис NGC (37) PCGS (29)

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