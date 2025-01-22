Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Соверен 1859 года WW "Герб". Дополнительная линия в ленте (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Дополнительная линия в ленте
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 168,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1859
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1859 года "Герб" со знаком WW. Дополнительная линия в ленте. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе St James’s Auction за 32000 USD. Торги состоялись 15 января 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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