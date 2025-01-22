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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Соверен 1859 года WW "Герб". Дополнительная линия в ленте (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Дополнительная линия в ленте

Аверс монеты - Соверен 1859 года WW "Герб" Дополнительная линия в ленте - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Соверен 1859 года WW "Герб" Дополнительная линия в ленте - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 168,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1859
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1859 года "Герб" со знаком WW. Дополнительная линия в ленте. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе St James’s Auction за 32000 USD. Торги состоялись 15 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 4, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Stack's - August 12, 2024
Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Stack's - August 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - July 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - May 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 10, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - November 14, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания Соверен 1859 WW "Герб" на аукционе NOONANS - February 19, 2025
Продавец NOONANS
Дата 19 февраля 2025
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

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