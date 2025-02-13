Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1859 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,752
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1859
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1859 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 290 GBP. Торги состоялись 16 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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