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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1859 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1859 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1859 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,158

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1859
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1859 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 80 USD. Торги состоялись 14 июня 2023.

Сохранность
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  • CNG (3)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1859 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1859 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1859 на аукционе CNG - April 26, 2023
Продавец CNG
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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