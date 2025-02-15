Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1859 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,158
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1859
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1859 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 80 USD. Торги состоялись 14 июня 2023.
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Где продать?
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