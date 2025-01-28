Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1864 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,896
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1864
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1864 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Katz Auction за 36 EUR. Торги состоялись 28 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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