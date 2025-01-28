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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1864 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1864 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1864 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1864
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1864 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Katz Auction за 36 EUR. Торги состоялись 28 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Katz (1)
Великобритания Пенни 1864 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Великобритания Пенни 1864 на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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