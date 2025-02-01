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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1864 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1864 WW Герб
Средняя цена 650 $
Продажи
1 419
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1864
Средняя цена 420 $
Продажи
0 51

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1864
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1864 WW Готическая
Средняя цена 770 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1864
Средняя цена 290 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
6 пенсов 1864
Средняя цена 270 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1864
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1864
Средняя цена 170 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 пенса 1864
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1864
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1864
Средняя цена 820 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1864
Средняя цена 290 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Фартинг 1864 WW
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Фартинг 1864
Средняя цена 220 $
Продажи
0 8
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