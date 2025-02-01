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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1864 года (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,158

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1864
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1864 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63150 проданному на аукционе Heritage Auctions за 109 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1864 на аукционе Heritage - April 18, 2013
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1864 на аукционе Heritage - April 18, 2013
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 109 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1864 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1864 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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