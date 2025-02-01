Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1864 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1864
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1864 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 16675 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
10350 $
Цена в валюте аукциона 10350 USD
Где продать?
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