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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1864 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1864 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1864 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1864
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1864 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 16675 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1864 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
8930 $
Цена в валюте аукциона 7000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1864 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1864 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
10350 $
Цена в валюте аукциона 10350 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1864 на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1864 на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1864 на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1864 на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1864 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1864 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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