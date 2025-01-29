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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1864 года "Тип 1860-1895" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1864 года "Тип 1860-1895" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1864 года "Тип 1860-1895" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,509,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1864
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1864 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27647 проданному на аукционе Heritage Auctions за 573 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Фартинг 1864 на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Великобритания Фартинг 1864 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Heritage - June 4, 2020
Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Heritage - June 4, 2020
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Heritage - October 15, 2015
Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Heritage - October 15, 2015
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1864 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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