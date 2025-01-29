Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1864 года "Тип 1860-1895" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,509,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1864
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1864 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27647 проданному на аукционе Heritage Auctions за 573 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 июня 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 октября 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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