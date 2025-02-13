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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1864 года WW "Тип 1838-1864" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1864 года WW "Тип 1838-1864" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1864 года WW "Тип 1838-1864" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1864
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1864 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 20000 GBP. Торги состоялись 6 октября 2021.

Сохранность
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Великобритания Фартинг 1864 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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