Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1864 года WW "Тип 1838-1864" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,7 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1864
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1864 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 20000 GBP. Торги состоялись 6 октября 2021.
Сохранность
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