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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1900 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1900 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1900 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 17,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1900
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1900 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 74825 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60 USD. Торги состоялись 12 сентября 2024.

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Великобритания Пенни 1900 TB на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Пенни 1900 TB на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность PL65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания Пенни 1900 TB на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

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