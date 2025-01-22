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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1900 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1900 TB
Средняя цена 560 $
Продажи
2 282
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1900 TB Св. Георгий
Средняя цена 310 $
Продажи
0 176

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1900 TB Гурт "LXIII"
Средняя цена 230 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
1 крона 1900 TB Гурт "LXIV"
Средняя цена 380 $
Продажи
1 217
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1900 TB
Средняя цена 120 $
Продажи
0 143
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1900 TB
Средняя цена 150 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1900 TB
Средняя цена 85 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
6 пенсов 1900 TB
Средняя цена 80 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1900 TB
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1900 TB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 пенса 1900 TB
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1900 TB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1900 TB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1900 TB
Средняя цена 65 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Фартинг 1900 TB
Средняя цена 10 $
Продажи
0 9
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