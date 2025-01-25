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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1900 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1900 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1900 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,805,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1900
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1900 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 62489 проданному на аукционе Heritage Auctions за 156 USD. Торги состоялись 11 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • Westfälische (1)
Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - August 12, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - April 24, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - April 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - September 20, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - September 20, 2012
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1900 TB на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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