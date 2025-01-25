Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1900 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,805,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1900
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1900 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 62489 проданному на аукционе Heritage Auctions за 156 USD. Торги состоялись 11 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?
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