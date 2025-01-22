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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1900 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1900 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1900 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,980,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1900
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1900 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27346 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Heritage - November 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе GINZA - October 10, 2022
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Spink - March 29, 2022
Продавец Spink
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе Soler y Llach - March 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1900 TB на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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