Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1900 года TB (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,980,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1900
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1900 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27346 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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