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Фартинг 1900 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1900 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1900 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,969,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1900
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1900 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 45 GBP. Торги состоялись 8 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Klondike Auction (1)
  • Lugdunum (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (4)
  • Tauler & Fau (1)
Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Klondike Auction - November 21, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Lugdunum - November 15, 2018
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1900 TB на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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