Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1900 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,969,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1900
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1900 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 45 GBP. Торги состоялись 8 марта 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- Klondike Auction (1)
- Lugdunum (1)
- Pesek Auctions (1)
- Russiancoin (4)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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