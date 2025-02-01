Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1889 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 14,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1889
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1889 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 40 GBP. Торги состоялись 2 ноября 2013.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- CoinsNB (1)
- Monedalia.es (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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