flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1889 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1889 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1889 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1889
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1889 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 40 GBP. Торги состоялись 2 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • CoinsNB (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Пенни 1889 "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - October 5, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 5 октября 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Великобритания Пенни 1889 "Юбилейный портрет" на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания Пенни 1889 "Юбилейный портрет" на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1889 "Юбилейный портрет" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1889 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1889 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть