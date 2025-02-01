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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1889 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1889 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 810 $
Продажи
0 219

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1889 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 160 $
Продажи
1 547
Аверс
Реверс
2 флорина (Двойной флорин) 1889 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 90 $
Продажи
1 231
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1889 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 160 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 110 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1889 JEB Малый юбилейный портрет
Средняя цена 270 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1889 JEB Большой юбилейный портрет
Средняя цена 120 $
Продажи
0 122
Аверс
Реверс
6 пенсов 1889 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 55 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1889 Юбилейный портрет
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1889 Юбилейный портрет
Средняя цена 65 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 пенса 1889 Юбилейный портрет
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1889 Юбилейный портрет
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1889
Средняя цена 200 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1889
Средняя цена 140 $
Продажи
0 46
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