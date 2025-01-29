Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1889 года JEB "Малый юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,040,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1889
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1889 года "Малый юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27965 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (2)
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
123
Где продать?
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