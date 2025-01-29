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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1889 года JEB "Малый юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1889 года JEB "Малый юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1889 года JEB "Малый юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,040,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1889
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1889 года "Малый юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27965 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - May 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Александр - November 11, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Александр - November 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Александр - January 14, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1889 JEB "Малый юбилейный портрет" на аукционе Александр - January 14, 2021
Продавец Александр
Дата 14 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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