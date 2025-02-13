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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1889 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1889 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1889 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,727

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1889
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1889 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63485 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 16 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roma Numismatics (1)
  • Stephen Album (1)
Великобритания 2 пенса 1889 "Юбилейный портрет" на аукционе Roma Numismatics - August 18, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1889 "Юбилейный портрет" на аукционе Stephen Album - July 12, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 2 пенса 1889 "Юбилейный портрет" на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 2 пенса 1889 "Юбилейный портрет" на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 2 пенса 1889 "Юбилейный портрет" на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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