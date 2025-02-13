Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1889 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 6,727
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1889
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1889 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63485 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 16 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Где продать?
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