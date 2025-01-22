Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Флорин (2 шиллинга) 1889 года JEB "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,974,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1889
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
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Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 2 апреля 2023
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Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC PL
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