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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Флорин (2 шиллинга) 1889 года JEB "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1889 года JEB "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1889 года JEB "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,974,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1889
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1889 года "Юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Teutoburger (3)
  • Via (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Spink - January 23, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Spink - January 23, 2024
Продавец Spink
Дата 23 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 1000 HKD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - January 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1889 JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Felzmann - July 3, 2019
Продавец Felzmann
Дата 3 июля 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1889 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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