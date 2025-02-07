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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1889 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1889 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1889 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,748,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1889
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1889 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 700 USD. Торги состоялись 22 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Heritage - November 8, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Heritage - November 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1889 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 RB PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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