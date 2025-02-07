Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1889 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,748,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1889
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1889 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 700 USD. Торги состоялись 22 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Где продать?
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