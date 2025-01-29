Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1838 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Numismática Leilões
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,976
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1838
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1838 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Katz Auction за 91 EUR. Торги состоялись 10 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Aurea (1)
- Katz (1)
- Nomisma Aste (1)
- Numismática Leilões (1)
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Где продать?
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