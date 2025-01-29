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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1838 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1838 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1838 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Numismática Leilões

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,976

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1838
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1838 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Katz Auction за 91 EUR. Торги состоялись 10 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismática Leilões (1)
Великобритания Пенни 1838 на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Великобритания Пенни 1838 на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1838 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 91 EUR
Великобритания Пенни 1838 на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Пенни 1838 на аукционе Aurea - December 10, 2015
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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