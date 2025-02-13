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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1838 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1838 WW Герб
Средняя цена 3100 $
Продажи
3 334
Аверс
Реверс
Соверен 1838 WW Герб Узкий щит
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1838
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 39

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1838 WW
Средняя цена 320 $
Продажи
1 129
Аверс
Реверс
6 пенсов 1838
Средняя цена 280 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1838
Средняя цена 120 $
Продажи
2 92
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1838 Гладкий гурт
Средняя цена 120 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1838
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пенса 1838
Средняя цена 160 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 пенса 1838
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1-1/2 пенса 1838
Средняя цена 80 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Пенни 1838
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1838 WW
Средняя цена 180 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
Фартинг 1838 WW
Средняя цена 140 $
Продажи
0 29
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