Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Соверен 1838 года WW "Герб". Узкий щит (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Узкий щит
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,719,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1838
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1838 года "Герб" со знаком WW. Узкий щит. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 24000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
10128 $
Цена в валюте аукциона 7750 GBP
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Coins of the Realm
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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