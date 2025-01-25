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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Соверен 1838 года WW "Герб". Узкий щит (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Узкий щит

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Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,719,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1838
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1838 года "Герб" со знаком WW. Узкий щит. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 24000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - April 21, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
10128 $
Цена в валюте аукциона 7750 GBP
Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Coins of the Realm - May 30, 2020
Продавец Coins of the Realm
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Соверен 1838 WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

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