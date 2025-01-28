Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1838 года "Тип 1837-1862". Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1838
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1838 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1064 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 5400 GBP. Торги состоялись 4 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Где продать?
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