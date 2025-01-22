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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1838 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1838 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1838 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,158

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1838
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1838 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2600 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1838 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 CHF
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1838 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1838 на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1838 на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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