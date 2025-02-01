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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1-1/2 пенса 1838 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1-1/2 пенса 1838 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1-1/2 пенса 1838 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 539,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1-1/2 пенса
  • Год 1838
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1838 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Spink UK за 350 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе Via - December 16, 2022
Продавец Via
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1-1/2 пенса 1838 на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1-1/2 пенса 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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