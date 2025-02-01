Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1-1/2 пенса 1838 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,71 гр
- Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 539,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1-1/2 пенса
- Год 1838
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1838 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Spink UK за 350 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (12)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Coin Cabinet (1)
- Coinhouse (1)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (2)
- Emporium Hamburg (1)
- Goldberg (2)
- Heritage (3)
- Katz (1)
- Nihon (2)
- NOONANS (2)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
- Via (2)
- VL Nummus (1)
- WCN (1)
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1-1/2 пенса 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск