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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1897 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1897 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1897 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1897
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1897 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24515 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1897 TB на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания Пенни 1897 TB на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания Пенни 1897 TB на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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