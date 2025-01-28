Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1897 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1897
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1897 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24515 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Stephen Album (1)
Где продать?
Для продажи Пенни 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск