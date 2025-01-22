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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1897 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 соверена 1897 TB Св. Георгий
Средняя цена 350 $
Продажи
0 83

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1897 TB Гурт "LX"
Средняя цена 450 $
Продажи
2 153
Аверс
Реверс
1 крона 1897 TB Гурт "LXI"
Средняя цена 250 $
Продажи
0 212
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1897 TB
Средняя цена 190 $
Продажи
1 174
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1897 TB
Средняя цена 140 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1897 TB
Средняя цена 80 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
6 пенсов 1897 TB
Средняя цена 85 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1897 TB
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1897 TB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 пенса 1897 TB
Средняя цена 85 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1897 TB
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1897 TB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1897 TB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Фартинг 1897 TB
Средняя цена 20 $
Продажи
0 14
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