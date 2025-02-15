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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1897 года TB (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,388

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1897
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1897 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 17162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 123 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1897 TB на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1897 TB на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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