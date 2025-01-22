flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1897 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1897 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1897 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1897
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1897 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 17160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 123 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Katz (2)
Великобритания 2 пенса 1897 TB на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Великобритания 2 пенса 1897 TB на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Великобритания 2 пенса 1897 TB на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 2 пенса 1897 TB на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1897 TB на аукционе Heritage - September 20, 2012
Великобритания 2 пенса 1897 TB на аукционе Heritage - September 20, 2012
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1897 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть