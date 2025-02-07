Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1897 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,690,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1897
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1897 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Spink UK за 150 GBP. Торги состоялись 6 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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