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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1897 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1897 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1897 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,690,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1897
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1897 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Spink UK за 150 GBP. Торги состоялись 6 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе Heritage - February 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе GINZA - August 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1897 TB на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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